Feriadão universal

A boa notícia caminha a passos largos para a extinção: até previsão de feriadão sem chuvas já virou má notícia em São Paulo!

Último presidente

Se é mesmo verdade que Israel comandará ataque aéreo às instalações nucleares do Irã antes das eleições americanas, capaz de a posse na Casa Branca coincidir com o fim do mundo.

Ex-marido padrão

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cantor Zezé Di Camargo está disposto a qualquer coisa para convencer sua ex-mulher a recusar convite da Band para participar do reality show Mulheres Ricas. Até volta pra Zilu, se for o caso! A causa é nobre!

O pé-frio da paz

Só uma coisa pode ameaçar o acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc: se chamarem o Kofi Annan para mediar as negociações, já viu, né? O ex-secretário-geral da ONU é, como se sabe, o maior pé-frio nesse tipo de missão.

A conferir

A Polícia Federal não confirma a realização de operação tartaruga na parada de 7 de Setembro em Brasília!

Boato infame

Solteira já há mais de 2 meses, Sabrina Sato não será leiloada durante o feriadão na internet. E não se fala mais nisso, ok?!

Fadiga de material

Quinze contusões após o início da relação com Barbara Berlusconi, Alexandre Pato terminou namoro que já durava um ano e meio. Parece que o músculo adutor da coxa do atacante não aguentou!

Ele pensava nisso ainda há pouco, entediado ao volante: "Se houver vida inteligente em outros planetas, será que os extraterrestres estão agora mesmo estudando o comportamento humano nos feriadões?" Morria de vergonha só de pensar!

Imagine alguém alheio à espécie bisbilhotando o que leva dentro cada um dos milhões de automóveis se arrastando desde ontem que nem cobra pela estrada afora, em busca de felicidade coletiva para seus ocupantes em êxtase.

No porta-malas da família - pai, mãe, filhos, amiguinhos, sogra, cunhado, cachorro -, bola, raquete, geladeira de isopor, casaco, garrafa PET com água pro radiador, repelente, biquíni, gorro, travesseiro, morey boogie, boné, aparelho de som, baralho, laptop, vinho, biscoito, antiácido...

Daqui a dois dias, estarão quase todos simultaneamente de volta ao ponto de partida - alguns mais afoitos morrem nos atropelos do caminho! Nem a vida das formigas, convenhamos, é tão fascinante ao olhar distanciado do pesquisador.

Mas não é nada aconselhável pensar nessas coisas quando se está na condição de suposto observado por ETs! Faz o seguinte: vai com Deus, na volta a gente conversa, tá? Boa viagem!

Cabo eleitoral

"ELE NUNCA FEZ SEXO COM AQUELA MULHER!"

Bill Clinton, em discurso de apoio à reeleição de Barack Obama na

convenção democrata nos EUA.