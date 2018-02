Feriadão na capital tem zoo, leitura, bike...

Na Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, zona norte, haverá uma programação especial a partir do meio-dia. Isso porque, além de Dia de Nossa Senhora Aparecida e da Criança, amanhã também se comemora o Dia Nacional da Leitura. Para marcar a data, a biblioteca vai promover uma revoada de 3 mil balões biodegradáveis, colorindo o céu da região, a partir das 12 horas. A organização espera atrair 2 mil pessoas.

Para agradar variados leitores, haverá seis estações temáticas: bebês, infantil e juvenil, culinária, indígena, literatura brasileira e poesia. A programação também terá roda de leitura - com os escritores Graça Graúna, Heloísa Pires, Michele Lacocca e Reni Adriano, a partir das 13h30 - e a distribuição gratuita de 6 mil livros para os visitantes.

Já as bibliotecas de bairro, a Biblioteca Mario de Andrade, no centro, e o Bosque da Leitura, no Ibirapuera, zona sul, não abrirão amanhã.

Museu e shopping. O Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641) abrirá das 10 às 18 horas e a Galeria Olido (Av. São João, 473), das 13 às 21 horas.

Quem quiser aproveitar a folga para fazer um mergulho na história poderá visitar o Museu Paulista, no Parque da Independência, no Ipiranga, zona sul, das 9 às 17 horas. Todos os parques municipais abrirão nos horários habituais. Para os ciclistas, fica a dica: a ciclofaixa de lazer funcionará das 7 às 16 horas nos seus 45 km de extensão, que liga o Parque das Bicicletas à Avenida Jornalista Roberto Marinho.

O Zoológico de São Paulo (Av. Miguel Estéfano, 4.241) funcionará normalmente, das 9 às 17 horas, assim como o Aquário de São Paulo (Rua Huet Bacelar, 407), das 9 às 18 horas.

Os shoppings vão funcionar como aos domingos - a maioria tem lojas abertas das 14 às 20 horas. O Eldorado, na zona oeste, informa, porém, que fica a critério do lojista se abrirá ou não.

Já as feiras livres funcionarão normalmente. Os mercados municipais Central Leste, Pirituba, Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi, Vila Formosa, Teotônio Vilela e Guaianases estarão abertos. Os demais - incluindo o Mercado Central - não vão funcionar amanhã.