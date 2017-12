Feriadão deve ser abafado e com muitas nuvens em SP

O tempo em São Paulo para este fim de semana prolongado do feriado de Dia de Finados promete ficar aberto e quente. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas frequentes no Estado nos últimos dias vai cessar e o sol deve prevalecer. Nos três dias, as temperaturas devem ficar entre 12ºC e 36ºC.

Para esta sexta-feira, 30, o sol aparece entre nuvens e deve ocorrer chuviscos em pontos isolados. A temperatura máxima não deve passar dos 32ºC e a ocorrência de chuva é provável para a madrugada. No litoral e interior do Estado, a previsão é a mesma.

Já para o sábado, 31, o dia amanhece com uma névoa úmida, mas o sol deve aparecer em seguida, dispersando a neblina matinal e elevando a temperatura, que pode chegar aos 35ºC. No domingo, 1º, o tempo permanece estável, com um pouco de nebulosidade e muito calor.

Para o feriado, a previsão é que a nebulosidade aumente, principalmente no interior, onde deve ocorrer pancadas de chuva à tarde. Na capital paulista, o dia amanhece claro, mas a quantidade de nuvens deve aumentar no fim da tarde e existe a possibilidade de chuviscos no fim do dia. A temperatura fica entre 15ºC e 30ºC.