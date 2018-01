'Fera da Penha' pegou 15 anos Em 1960, um caso semelhante chocou o País. A comerciária Neide Maria Lopes, então com 22 anos, conheceu Antônio Couto Araújo em uma estação de trem na Penha, zona norte do Rio, e os dois começaram a namorar. Ela não sabia que Antônio era casado e tinha duas filhas. Após a descoberta, decidiu se vingar. Pegou a filha de 4 anos de Antônio e levou-a a um matadouro de animais. Ali, a matou com um tiro à queima-roupa e ateou fogo ao corpo. A "Fera da Penha" ficou 15 anos presa.