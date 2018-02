Feirinha da Madrugada vai reabrir no sábado A Feirinha da Madrugada, no Pari, região central de São Paulo, vai ser reaberta ao público no sábado, dia 27. O centro comercial estava fechado desde o dia 5 de agosto por causa de fiscalização contra o comércio de produtos ilegais. O prefeito Gilberto Kassab (sem partido) reuniu-se na sexta-feira com comerciantes e prometeu que a reabertura não encerrará a fiscalização. A Prefeitura assumiu em novembro passado a feirinha, que reúne mais de 6 mil bancas. O local já foi palco de denúncias de propina.