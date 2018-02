Feiras mudam de dia nesta semana As tradicionais feiras de artes da cidade ganham edições extras nesta semana, por causa do dia dos namorados. Hoje, é a vez de o Parque Trianon, na Avenida Paulista, receber as barracas. Amanhã, a feira será montada na Praça da Sé. Na sexta, os endereços são as Praças da República e da Liberdade./C.B.