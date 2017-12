Feiras em São Paulo terão mais meia hora de duração a partir de terça

SÃO PAULO - Começa a valer na próxima terça-feira, 3, o novo horário de término da comercialização para as feiras livres da cidade de São Paulo, segundo informações da Prefeitura.

O novo horário, que vale a partir da publicação do decreto, na próxima terça, terá mais meia hora e deverá ocorrer das 7h30 às 13h, e não mais até as 12h30, de acordo com a prefeitura. Barracas de pastel e de caldo de cana poderão comercializar seus produtos até as 13h30.

O horário de término, com desmontagem das bancas concluídas, seguirá inalterado, ou seja, até as 14 horas, sendo utilizado também como limite para a obrigatoriedade do ensacamento de todo o lixo gerado pela feira. A nova regulamentação traz ainda a possibilidade da suspensão da banca que não cumprir o horário previsto em legislação.

A mudança do horário foi definida após estudos realizados por um grupo de trabalho da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, por intermédio da Supervisão de Abastecimento, depois de reuniões com o presidente e representantes da diretoria do Sindicato dos Feirantes.