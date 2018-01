Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Cerca de mil feirantes estão reunidos na Praça da Sé desde as 9 horas desta segunda-feira, 7, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O grupo deve seguir em passeata para a Prefeitura no Viaduto do Chá. Ainda não há informação sobre o motivo da manifestação.