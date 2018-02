Feira expõe trabalhos feitos nas Etecs e Fatecs

Entre os destaques da mostra estão um telhado feito a partir do reaproveitamento de chapas velhas de raio X, uma bola de futebol ecológica - elaborada com pneus e proposta para a Copa de 2014 - e uma bengala high-tech para cegos, que vem equipada com sensores.

A grande maioria dos projetos expostos (273 dos 358) foi bolada por alunos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Há ainda 49 participantes das Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs). O restante é oriundo de cinco outros países latino-americanos. Com entrada grátis, o evento vai até quinta no Expo Barra Funda (Rua Tagipuru, 1.000).