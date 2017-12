Feira em SP oferece 150 mil revistas com descontos A primeira Comic Fair, no Mart Center (Rua Chico Pontes, 1.500, Vila Guilherme; ingressos na porta a partir de R$ 15), promete agradar aos fãs de quadrinhos. De sexta a sábado e entre os dias 16 e 18, terá palestras e stands que oferecerão 150 mil revistas com descontos de 20% a 80%. Serão dez toneladas de gibis com preços a partir de R$ 1.