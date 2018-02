Feira do Leste Europeu na Vila Prudente ganha edição especial de Natal

Bureka, Kugelis, Kváss, vodca. O primeiro é um bolinho de massa folhada recheado encontrado na Bulgária, o segundo, um pudim feito com batata, de origem Lituânia. O terceiro, uma tradicional bebida fermentada, popular na Ucrânia e na Rússia. O último, esse o brasileiro já conhece.

A língua e os sabores vêm do Leste Europeu e são o tema de mais uma edição da tradicional feira mensal da Vila Prudente, na Rua Aracati Mirim, ao lado do Parque Ecológico do bairro. A ideia é incentivar a economia local e a multiplicação da cultura presente com riqueza na região. A renda é destinada aos próprios expositores, cerca de 60. A estrutura é fornecida por patrocinadores, por intermédio da Associação de Moradores e Comerciantes da Vila Zelina, a Amoviza.

Em 14 de dezembro, a festa celebra a chegada do Natal, com artesanato especial e gastronomia dos 13 países que compõem a comunidade. Pratos e objetos da Bielo-Rússia, Bulgária, Croácia, Eslovênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Rússia, República Checa e Ucrânia vão ocupar as ruas.

O evento apresenta também uma exposição de veículos antigos, oficinas e um espaço dedicado às crianças. Os pequenos são alvo de atenção especial desta vez e receberão lembranças de um Papai Noel.

SERVIÇO

Feira do Leste Europeu de SP - Especial de Natal

Rua Aracati Mirim, ao lado do Parque Ecológico de Vila Prudente

Das 10h às 17h

Informações: www.amoviza.org.br