Feira de São Joaquim será revitalizada No aniversário de 461 anos de Salvador, foi apresentado ontem o projeto de reforma da Feira de São Joaquim - com 37 mil m² e mais de 2 mil estabelecimentos -, apontada como a maior feira livre do Brasil e com tombamento em estudo pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Serão investidos R$ 32 milhões pelo Estado e pela União. No total, 275 boxes serão restaurados e 745, trocados.