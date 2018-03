Feira de cachaça no Mercadão termina neste domingo

SÃO PAULO - Este domingo, 9, é o último dia para visitar a feira ExpoCachaça, aberta na terça-feira, 4, no Mercado Municipal, no centro da capital paulista. Realizado desde 1998 em Minas Gerais, o evento está em sua segunda edição na cidade e conta com cerca de 50 expositores de aguardente produzida em todo o País.

A participação é aberta e gratuita aos visitantes, que poderão degustar os produtos no local, além de adquiri-los nas 25 lojas que já o comercializam. Além das tradicionais cachaças mineiras, poderão ser degustadas marcas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Paraíba.

A feira é organizada pelo Centro Brasileiro de Referência da Cachaça (CBRC), com o apoio da Supervisão Geral de Abastecimento da Prefeitura.

Números. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) o Brasil possui mais de 40 mil produtores e 4 mil marcas do destilado. A maior parte se concentra em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Ceará e Paraíba.

Serviço

Data: 4 a 9 de setembro

Horário: das 11 às 18 horas

Local: Mercado municipal Paulistano - Rua da Cantareira, 306

Entrada gratuita