Feijoada do Amaral provoca ''mal-estar'' Após abrir o evento com show do Latino, a feijoada de Ricardo Amaral (foto) desandou de vez no dia seguinte. Alguns convidados acabaram em hospitais com diarreia. O personal stylist Raphael Mendonça, que teve amigas vitimadas pelo feijão, fez piada no Twitter: "O Piriri do Amaral deixou as tops magras no carnaval!"