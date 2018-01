Fechamento de estação do Metrô para obra causa tumulto

O fechamento da estação República, na linha 3 - vermelha do Metrô de São Paulo, para obras do Tatuzão tumultuou na manhã a vida de passageiros do metrô neste sábado, 2. Apesar dos avisos sobre a interdição nas estações, das mensagens divulgadas nos trens e da propaganda na televisão, centenas de pessoas não sabiam, por exemplo, para que lado seguir ou como conseguir a senha para os ônibus gratuitos que percorriam o trecho entre as estações Santa Cecília e Anhangabaú. Funcionários tentavam explicar aos passageiros, mas, pelo volume de pessoas, nem todas as pessoas conseguiam informações.

Metrô Anhangabaú lotado para transferência de ônibus até Santa Cecília Foto:Paulo Pinto/AE