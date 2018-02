Fechamento da Linha 9 da CPTM começa no dia 25 A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) confirmou ontem que as 18 estações da Linha 9-Esmeralda serão fechadas aos domingos, a partir do dia 25. Mas só na semana que vem a companhia vai definir qual será a alternativa para os passageiros que usam a linha nos fins de semana.