Fechada desde maio, Feira da Madrugada reabre nesta quinta

Fechada há mais de sete meses para reformas, a Feira da Madrugada do Pari, na região central de São Paulo, vai reabrir nesta quinta-feira, 19. O local conseguiu na terça, 17, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, documento que atesta a segurança e autoriza o funcionamento do centro de compras.

O espaço terá agora capacidade para 1,8 mil boxes - antes de fechar, no dia 8 de maio, tinha cerca de 4 mil boxes. Os comerciantes já estão no local rearranjando suas lojas. De acordo com a Prefeitura, a nova gestão da área impedirá a atuação de grupos mafiosos.

O fechamento da feirinha foi alvo de diversos protestos na região, que bloquearam a Avenida do Estado em diversas ocasiões.

Adaptação. A reforma da feira foi anunciada no dia 30 de abril pela Prefeitura, seguindo uma recomendação do Ministério Público. Ela se baseia em relatório de março do Corpo de Bombeiros, que apontou irregularidades como extintores vencidos, corredores estreitos e saídas de emergência bloqueadas.