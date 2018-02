FEA decide hoje se vai adotar catracas

De acordo com o diretor, o professor Reinaldo Guerreiro, a possibilidade de colocar catracas surgiu em fevereiro de 2011, logo que foi criada a comissão de segurança da unidade. Mas a ideia ganhou força em maio, depois do assassinato do estudante de Ciências Atuariais Felipe Ramos de Paiva, de 24 anos no estacionamento da unidade.

"O conceito não é impedir ninguém de entrar. E também não queremos saber o que as pessoas vão fazer aqui dentro. Mas, se for uma pessoa que não pertence à comunidade, vai ter de se identificar", disse o diretor.

Para uma das diretoras do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Paula Kaufmann, de 20 anos, a medida é antidemocrática. "A gente é veemente contra a colocação das catracas." / FELIPE TAU