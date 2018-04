FB e Claudinho CL vão para presídio federal O Tribunal de Justiça do Rio autorizou ontem a transferência de Fabiano Atanázio da Silva, conhecido como FB, e Luis Cláudio Serrat Correa, o Claudinho CL, para a Penitenciária Federal de Mossoró (RN). Eles serão transferidos hoje. Os bandidos foram presos no dia 27 em Campos do Jordão (SP). FB era da facção que comandava o tráfico na Vila Cruzeiro, zona norte, até a ocupação por forças de segurança, em 2010. Ele é acusado de comandar a ação que derrubou um helicóptero da PM em 2009, matando três.