Fazer cursos livres vira mania na cidade

Que tal um curso de Cosmovisões Modernas? Ou prefere Respiração e Ansiedade? Redes Sociais - Teoria e Prática? Maquiagem e Moda no Decorrer da História? Londres e Liverpool - A História do Rock"n"Roll? Não importa o tema, certamente há em São Paulo uma instituição oferecendo um curso sob medida para seu tempo livre - caso você queira aproveitá-lo voltando à sala de aula.

Sob o nome de Escola da Chácara, a mais nova delas foi inaugurada na quarta-feira passada, no bar e restaurante Chácara Santa Cecília, em Pinheiros, na zona oeste.

São locais procurados por paulistanos que querem aprender coisas novas e, é claro, conhecer gente interessante. "Nossa ideia é utilizar, fora do horário de grande fluxo do restaurante, aquele espaço maravilhoso, um bosque no coração de Pinheiros", diz um dos idealizadores do empreendimento, o escritor Rodrigo de Faria e Silva. Na inauguração, houve uma palestra com o rapper Rappin" Hood, intitulada O Centro da Periferia.

Grife. A mais badalada escola paulistana do gênero é a Casa do Saber, inaugurada em 2004 nos Jardins - e hoje com filiais no Shopping Cidade Jardim e no Rio. Os cursos ali custam, em média, R$ 100 por encontro (de duas horas cada) - em geral, cada assunto rende de quatro a 18 encontros. Tanto pelo preço quanto pelo perfil dos frequentadores, a Casa do Saber já foi apelidada de Daslusp - mistura da loja Daslu com a Universidade de São Paulo (USP).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O charme está nos detalhes. Nos intervalos das aulas os alunos podem refletir sobre os temas filosóficos ou históricos tomando vinho. O corpo docente traz nomes estrelados, como os dos escritores Lygia Fagundes Telles e Ferreira Gullar. A cada semestre são comercializadas 20 unidades do cartão-fidelidade. Por R$ 5 mil, o portador tem direito a frequentar todos os cursos e eventos da escola.

Diretor executivo da entidade, Mario Vitor Santos tem na ponta da língua a explicação para o sucesso do empreendimento. "Vivemos em um tempo em que as pessoas têm interesse cada vez maior em cultura, em saber, em conhecimento", acredita. "O saber surge como um momento de prazer."

E é esse prazer pelo conhecimento que atrai os estudantes. Muitos se tornam assíduos. O empresário José Onofre de Araújo Neto, de 42 anos, calcula ter feito mais de 60 cursos ali. "Após percorrer uma trajetória acadêmica extensa, chegou um momento em que outros conhecimentos se tornaram importantes para mim", afirma, com a autoridade de quem tem duas pós-graduações, dois MBAs e um mestrado. "Gosto das palestras relacionadas a filosofia, história e música erudita."

Augusta. Poucos metros separam dois outros centros que oferecem cursos livres em São Paulo. Na Rua Augusta, nos Jardins, zona sul, estão a Escola São Paulo, com uma proposta descolada e contemporânea, e o Augôsto Augusta, com temas mais tradicionais. "Aqui a gente não faz cursos tão distantes da vida e do cotidiano das pessoas", diz o assessor educativo da Escola São Paulo, Tomás Toledo. São oferecidas cerca de 150 opções de cursos por semestre.

O departamento de cursos da Augôsto Augusta - que também é livraria e galeria de arte - nasceu há 11 anos. "Comecei porque tinha vontade de fazer cursos, mas nunca dava tempo porque eu ficava aqui o dia todo", explica a proprietária, Regina Berjuhy. Hoje há nove opções, com preços que variam entre R$ 280 e R$ 310 por mês. Em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, fica o centro cultural B_arco. "Existe desde 2004, sempre focado em literatura, cinema, artes plásticas e artes cênicas", diz o administrador do espaço, Renato Fonseca Gonçalves. Em média, uma mensalidade ali sai por R$ 300.

Escolha o seu

138 cursos sobre os mais diversos temas estão previstos para este semestre na Casa do Saber de São Paulo

Onde fazer

AUGÔSTO AUGUSTA: RUA AUGUSTA, 2.161, TEL.: (11) 3082-1830. B_ARCO: RUA DR. VIRGÍLIO DE CARVALHO PINTO, 426, PINHEIROS, TEL.: (11) 3081-6986. CASA DO SABER: RUA DR. MÁRIO FERRAZ, 414, JARDINS, TEL.: (11) 3707-8900, E SHOPPING CIDADE JARDIM, TEL.: (11) 3552-1280. ESCOLA DA CHÁCARA: RUA FERREIRA DE ARAÚJO, 601, TEL.: (11) 3034-3910. ESCOLA SÃO PAULO: RUA AUGUSTA, 2.239, TEL.: (11) 3060-3636.