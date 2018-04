Fazenda em Iperó, no interior de SP, reabre para turismo ecológico

Depois de quase um ano fechada para o público, será reaberta à visitação no sábado a antiga Fazenda Ipanema, hoje Floresta Nacional de Ipanema, em Iperó, a 125 km de São Paulo, com atrações que vão além de ruínas e prédios históricos. O novo foco da unidade administrada pelo Instituto Chico Mendes é o turismo de aventura. Mais trilhas foram abertas, também para ciclistas, e o local ganhou equipamentos para arvorismo. O plano é receber até 80 mil visitantes por ano. Durante o fechamento, Ipanema teve a estrutura readequada, com instalações para cadeirantes.

O local ganhou a Sala das Trilhas, onde o turista terá contato virtual com o percurso. A trilha do Sítio Histórico, por exemplo, percorre o acervo arquitetônico do local em que funcionou a Real Fábrica de Ferro, construída no século 17. Construções em ruínas ou já restauradas não têm similar em nenhum outro lugar do País. A Casa da Administração, de 1811, foi alterada em 1841 com a construção de um torreão para hospedar d. Pedro II. O imperador esteve quatro vezes na fazenda.