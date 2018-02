Faz questão de praia? Veja a agenda no litoral norte

Em São Sebastião, o Teatro Municipal da cidade apresentará hoje, às 20h, o espetáculo de stand-up Insano. Para as crianças, está programada a peça Cinderela, que será apresentada amanhã às 10h, 15h e 18h. Os apreciadores do jazz poderão conferir o espetáculo de Yaniel Matos, com seu Jazz Cubano, também amanhã, às 21h30. O teatro fica na Rua da Praia, centro.

Em Ilhabela, a programação acontece perto do mar. A cidade vai receber o Warm Up 2011, que reunirá velejadores em um evento que servirá como treinamento para a 38.ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, em julho. A competição atrai iatistas brasileiros, entre eles medalhistas olímpicos, e da América do Sul.

Ainda nas águas de Ilhabela, ocorre a procissão marítima da Festa de São Pedro Pescador, no domingo, a partir das 11h. Para quem gosta de comes e bebes juninos, a festa inclui ainda uma quermesse, de hoje a domingo, a partir das 20h. Outra opção é a exposição Romero Britto & Ilhabela, com trabalhos do artista plástico. A mostra acontece na sede da Secretaria da Cultura, na Rua Dr. Carvalho, 80.

Caraguatatuba apostou na gastronomia para atrair os visitantes. A 14.ª edição do Festival do Camarão, de hoje a domingo, traz música e comida - muito camarão, claro. O evento terá 24 barracas, com variedades da cozinha caiçara, artesanato, oficinas de cerâmica e desenho, trançado de fibras e brincadeiras. O festival começa às 10h, na Praça de Eventos.

Em Ubatuba, a atração é o novo pinguinário do aquário da cidade. O local tem 12 tanques de água salgada, com exemplares da fauna local e de outros oceanos. O aquário fica na Rua Guarani, 859.