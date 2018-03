Favela some. Mas só no Google Maps

A Favela Sumaré e a Favela Morro do Chacrinha, em Rio Comprido, zona norte do Rio, não existem mais. Mas só no Google Maps. Na mais recente atualização do aplicativo, o termo "favela" foi suprimido na localização de diversas comunidades da capital carioca. As modificações atenderam a um pedido da própria Prefeitura do Rio, feito há cerca de quatro anos por meio da Riotur (Empresa de Turismo do município). Duas imagens comparando os mapas do Google de 2011 e de 2013 foram publicadas no blog Cidades Possíveis, no dia 6 de abril, e rapidamente se difundiram em outros blogs e nas redes sociais.

As alterações dividiram opiniões entre os internautas. "Eu concordo com o que a prefeitura está fazendo. Essa atitude evita certos preconceitos contra moradores de locais estigmatizados como 'favela'", escreveu Fabio Nobre, em comentário no blog. "Concordo com a retirada. Há áreas enormes denominadas favelas. Levei um susto quando vi o mapa de onde moro, assim como de outros bairros que conheço bem", disse Margarida Avelar, moradora de Cascadura, zona norte.

Receio. Os internautas que se manifestaram contra as alterações disseram temer pela segurança, caso se perdessem na capital fluminense. "Querendo mascarar a realidade, e expondo a vida de turistas em risco!", destacou Ricardo Novaes. "E eu que confio no Google Maps para programar meus itinerários, vou acabar passando por um local perigoso porque a prefeitura achou legal esconder a informação de que é um lugar perigoso. Se eles querem que não apareça a palavra favela, que detonem a favela e construam um bairro de verdade no lugar", escreveu Paulo Pontes.

A polêmica remonta ao ano de 2009, quando foi solicitada oficialmente ao Google a inclusão de pontos turísticos e a diferenciação de favelas e bairros. A alegação era de que o aplicativo omitia bairros e pontos turísticos, ao mesmo tempo em que dava destaque a favelas com pequeno número de habitantes. Dois anos depois, a empresa americana afirmou que aumentaria a qualificação das informações nos mapas do Rio de Janeiro, em um prazo de 6 a 12 meses.

A atual supressão do termo favela, porém, não atinge todas as comunidades. Na Maré (zona norte) e no Vidigal (zona sul), por exemplo, ele permanece. Mas na Rocinha e no Cantagalo, também na zona sul, não. Em algumas regiões, o termo foi substituído por morro - mas a supressão não foi total, como pode ser visto na Favela do Morro dos Cabritos, localizada pelo Google próxima do morro homônimo, na região da Lagoa Rodrigo de Freitas (zona sul). Em outras comunidades, localizadas em áreas planas, o termo simplesmente foi suprimido.

Sem divulgação. O Google foi procurado pela reportagem para explicar a forma de hierarquização dos dados no mapa e quais são as fontes de fornecimento para as nomenclaturas da cidade. Por meio de nota, a empresa afirmou que "não divulga as particularidades das negociações com os parceiros".