Favela da Ponte Orestes Quércia é 'congelada' A Prefeitura não vai permitir a entrada de novos moradores na favela que se formou, nas últimas semanas, sob a Ponte Orestes Quércia, no Bom Retiro, região central. A Secretaria Municipal de Habitação terminou ontem a primeira fase do levantamento de moradores. A ocupação tem 507 barracos, habitados por 432 famílias. Outros 154 barracos foram declarados vazios pelos técnicos da pasta. Nos próximos dias, serão cruzados dados para ver se alguém já estava inscrito em algum programa do governo.