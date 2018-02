Fashion Rio: mais um dia de declarações à cidade

A luz do sol estava nas peças corais. O calçadão da praia, suas pedras portuguesas e sinuosidade estampavam vestidos. O Rio de outros verões apareceu em aplicações florais e a arquitetura, nas formas geométricas.

Com tecidos gostosos de se usar no verão (seda, cetim, algodão) e sandálias de saltos não muito altos, a coleção foi bem recebida pela plateia. As blusas com mangas em grandes babados agradaram. Antes de Andrea, a Salinas já havia levado o amor pelo Rio às passarelas.

A segunda a desfilar ontem foi a paulistana Tryia, que trouxe biquínis cheios de penduricalhos - para uma praia luxuosa e também para o pós-praia. Depois, foi a vez da estreia de Alexandre Herchcovitch no Rio. O estilista mostrou sua linha de jeans, com vestidos com modelagem de maiô. Foi seguido pela New Order, única marca de acessórios do Fashion Rio, com uma coleção calcada no universo do futebol. Já a grife Giulia Borges, inspirada no punk e no glam rock, mostrou tachinhas douradas sobre vestidos com grafismos.