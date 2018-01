Fashion Rio concentrará moda praia em 2011

À frente do Fashion Rio e da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges confirmou a concentração dos desfiles das principais grifes de maiôs e biquínis do País no evento carioca em 2011 e que vai convidar marcas internacionais.

"Queremos que se pense no Rio na hora de falar em praia no mundo", disse Borges ontem, ao fazer um balanço do Fashion Rio, encerrado com o desfile de Isabela Capeto. A migração para o Fashion Rio da Cia. Marítima, Poko Pano, Água de Coco e Movimento, atualmente na SPFW, já está acertada, afirmou Borges.

A paulistana Triya ele já havia trazido, assim como a Blue Man, carioca que desfilou em São Paulo por dois anos. A única marca que não quis sair da SPFW foi a Rosa Chá, que "não está mais posicionada como grife de moda praia", segundo Borges.

A data da próxima edição do Fashion Rio, de outono-inverno, foi anunciada: não será mais na primeira quinzena de janeiro, como de costume, mas na segunda. Assim, fica mais longe do período de férias ? mas o intervalo entre os eventos do Rio e de São Paulo (que, dessa vez, foi de uma semana) será reduzido.

A feira de negócios Rio-À-Porter cresceu 70% em relação à edição de janeiro. O evento rendeu R$ 927 milhões em quatro dias. Visitantes de vários países foram ao Rio comprar peças para vender nos países de origem.