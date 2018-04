Fashion Rio começa a desfilar hoje verão 2011

O centenário Porto do Rio recebe a partir de hoje as novidades da moda verão 2010/2011. O Fashion Rio trará 34 grifes, sete a mais do que a edição passada. Três delas estão voltando da São Paulo Fashion Week: Blue Man, Isabela Capeto e OEstudio. Para a estreante Triya, é só novidade. "Estou superanimada. O Fashion Rio dá uma visibilidade muito grande. Nossa marca tem tudo a ver com o Rio, fazemos uma moda colorida", diz a estilista paulistana Isabela Frugiuele, da Tr iya, que preparou uma coleção de moda praia "selvagem".

Nica Kessler, uma das apostas de Paulo Borges, o organizador do Fashion Rio e da São Paulo Fashion Week, sabe bem do que a passarela carioca é capaz. "Esse é um mercado muito difícil. O desfile encheu os olhos dos meus clientes, fez a maior diferença. A marca fica em destaque", conta Nica, cujas peças se inspiraram no art déco de Miami Beach, com muitas cores, formas geométricas e tecidos leves.

As três salas do Fashion Rio dão espaço para jovens como Nica (de 28 anos) e Isabela (de 27). No entanto, os desfiles mais esperados dessa edição são das marcas veteranas de moda praia Lenny, Salinas e Blue Man, e dos clássicos cariocas, como Maria Bonita Extra, Cantão e Redley. Hoje, além de Nica, desfilam, a partir das 16 horas, Walter Rodrigues, Mara Mac, Salinas, R.Groove e Acquastudio. A semana de moda termina na terça-feira.

Carlos Tufvesson se apresenta na segunda. Suas coleções não têm um tema. Inspiram-se na sua cliente, "urbana, cosmopolita, sensual, forte e independente". "Nossa modelagem está revelando o corpo no limite da elegância", explica Tufvesson, que trocou a SPFW pelo Fashion Rio há três edições.