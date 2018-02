Fãs relatam furtos nos dois dias de apresentação Alguns fãs relataram furtos tanto do lado de fora quanto dentro do Morumbi nos dois dias de show. "Uma mulher estava com um guarda-chuva e saiu batendo na gente. Um homem colocou a mão nos bolsos de muita gente e roubou", disse a arquiteta Juliana Umeoka, de 26 anos, que foi à segunda apresentação do ex-beatle. A PM diz que o número de ocorrências foi pequeno, mas não forneceu números.