Fãs de Madonna criam carta de 1 km

RIO - Havia banners em pontos de ônibus, aeroplanos voando em círculos pela praia com faixas, promoções e grupos uniformizados. Uma grande força-tarefa foi posta em ação e o Rio passou a respirar Madonna ontem.

De manhã, na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, zona sul, foi estendida aquela que se pretende "a maior carta de fãs do mundo", faixa com printscreen de Facebook contínuo de 1 km na beira da praia, na frente do Hotel Fasano, onde Madonna está hospedada. A iniciativa foi de um patrocinador da turnê MDNA. Banhistas recebiam canetas para deixar novas mensagens sobre a faixa. Dezenas de elogios e algumas sugestões: "Go to BH next time", escreveu um fã. As mensagens eram deixadas numa hashtag (#cartamadonna) criada pelo patrocinador que depois serão ampliadas para fazer parte da faixa estendida na avenida.

Um aeroplano passava pela praia o tempo todo com outra faixa estampando o nome da hashtag e também com a mensagem #haveyoueverseenabiggerfanletter. A carta gigante seria entregue à cantora ontem.

Parque dos Atletas. Até 22h, a noite transcorria tranquila no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, zona oeste, palco do show de Madonna. Banheiros, bares e lojas funcionavam adequadamente. O preço dos souvenirs é que não estava mole. Bonés a R$ 60, camisetas a R$ 80, capinhas de iPhone por R$ 40. Cerca de 300 fãs veriam o show de um fosso em forma de círculo circundado pelo palco.

Às 21h08 começou o show da dupla de DJs Felguk, que antecedeu a apresentação de Madonna.

A turnê é um dos mais impressionantes espetáculos visuais da atualidade. Os painéis de LED do show criam uma sensação incrível, como se estivéssemos dentro de um filme. Ela dança com 24 bailarinos. O filho Rocco participa do balé pela primeira vez. Madonna se apresenta em São Paulo amanhã e quarta-feira no Estádio do Morumbi.

Os promotores acreditam que esta turnê vai superar em vários aspectos a anterior, Sticky & Sweet World Tour, que veio ao Brasil em 2008 e foi vista por 3,5 milhões de pessoas no mundo, em 85 shows. Foi a maior de um artista solo e a quarta mais lucrativa de todos os tempos.

Figurinos. Estilista de Madonna há mais de uma década, Arianne Phillips e sua equipe recrutaram grandes nomes da moda e talentos emergentes para compor o guarda-roupa do show, que inclui mais de 700 elementos. Madonna troca de roupa seis vezes. Há criações da Jean Paul Gaultier Couture, sapatos Prada/MiuMiu, estilos club e street de Jeremy Scott e da Adidas, Dolce & Gabanna e a marca própria da artista, Truth or Dare.