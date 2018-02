Fãs de Lady Gaga já se preparam para show

O estudante Guilherme Mendonça, de 18 anos, gastou todo o dinheiro da formatura do ensino médio para comprar um ingresso para o show de Lady Gaga e ainda deixou de comemorar o aniversário para ter acessórios vendidos pela turnê da cantora americana. "A música Born This Way é um hino para todos os little monsters (como são chamados os fãs de Gaga). Eu tinha problemas para me aceitar como sou. Gaga e sua música me ajudaram a me aceitar e me tornei um fã inseparável", diz Guilherme, que vai à primeira apresentação da musa pop no País, no dia 9 de novembro no Parque dos Atletas, no Rio.

A estreia de Lady Gaga no Brasil tem mobilizado milhares de fanáticos, que se reúnem e planejam ações a serem executadas antes e durante os shows da turnê The Born This Way Ball. Haverá mais duas apresentações - no Estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 11, e no estacionamento da Fiergs, em Porto Alegre, no dia 13 de novembro.

A Avenida Paulista anteontem à tarde recebeu fãs de Lady Gaga para um flash mob em homenagem à cantora e em protesto ao bullying, uma das principais bandeiras políticas da estrela. "É muito legal passar pela rua e topar com gente que está na mesma causa nossa", diz Lorena Morais, de19 anos, que parou para ver a movimentação acompanhada de sua namorada. A apresentação aconteceu na frente do Shopping Center 3.

Organizado pelo fã-clube Brazilian Monsters, meninos e meninas, na maioria adolescentes, dançaram as coreografias de Bad Romance, Judas, You And I e Born This Way, que, em tradução livre, quer dizer "eu nasci assim". Ontem, eles realizaram o último encontro oficial do fã-clube de São Paulo antes do show de Lady Gaga.

A partir de agora, os fanáticos entram em processo de produção intensiva de figurinos e surpresas para o encontro com Lady Gaga. "Vou inspirado na música Government Hooker e no unicórnio de Born This Way", conta Felipe Visant, de 22 anos, presidente do Brazilian Monsters. De tão fanático, até concursos de cosplay, por se caracterizar como Lady Gaga, Felipe já ganhou. "É engraçado, e muitos fazem disso uma piada, mas, pra mim, é gratificante e honroso."

Os principais fan sites - Lady Gaga Brazil, Brazilian Monsters, RDT Gaga, GagaNews, Gaga Secrets - juntaram-se na missão de encantar Lady Gaga. Cada show terá três surpresas e todos eles terão uma em comum: bandanas na cor verde e amarela e bandeiras do Brasil balançando enquanto ela cantar.

Haverá ainda uma surpresa extra em São Paulo. "Vamos cantar Red and Blue, quando Lady Gaga der uma pausa no show, como uma forma de mostrar a ela que nós conhecemos seu trabalho da época em que ainda não era famosa e usava seu nome verdadeiro, Stefani", disse Thais Andelmi, de 18 anos.

Estilo. Direto do Recife, Cesar Galvão, de 23 anos, assistirá ao show de São Paulo com óculos que Gaga usava no início da carreira, coberto de lantejoulas, e uma luva do Michael Jackson. "A ideia é homenagear a nova rainha com a mão do rei", diz ele, que entrou como cosplay ao som da musa na festa de formatura em Jornalismo.

As filas de São Paulo poderão ser formadas a partir das 8 horas. Os primeiros a chegar e que estiverem vestidos a caráter receberão, à tarde, pulseiras para acesso ao Monster Pit, na Pista Premium. Quem não comprou Premium também poderá ter acesso - será distribuída uma quantidade limitada de pulseiras, de acordo com a Tickets For Fun, que vende ingressos para o show.

SHOW EM SÃO PAULO:

ESTÁDIO DO MORUMBI

DIA 11, ÀS 20H30 (FILAS A PARTIR DAS 8H)

INGRESSOS: R$ 95 A R$ 750.

HTTP://PREMIER.TICKETSFORFUN.COM.BR/