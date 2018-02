Faria Lima: velocidade máxima será de 60 km/h

Terão a velocidade uniformizada as Avenidas Doutor Gastão Vidigal, Professor Fonseca Rodrigues, Pedroso de Morais, Brigadeiro Faria Lima, Hélio Pellegrino e Rua Inhambu, onde a velocidade cai de 70 km/h para 60 km/h.

Na Avenida Pedroso de Morais, entre as Avenidas Brigadeiro Faria Lima e Rebouças, em um trecho de 1,4 km, estudos técnicos da CET indicaram a necessidade de reduzir a velocidade máxima de 60 km/h para 50 km/h. No restante do corredor, serão mantidos os 60 km/h. Desde abril, a CET tem alterado a velocidade em vias importantes da cidade, entre elas a Paulista.