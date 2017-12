Faria Lima ganha nesta segunda-feira faixas só para ônibus

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo instala nesta segunda-feira, 26, mais 900 metros de faixas exclusivas à direita para ônibus na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste da capital paulista. No sentido Itaim Bibi, as faixas exclusivas funcionam entre as Ruas Jorge Coelho e Leopoldo Couto Magalhães. Já em direção a Pinheiros, da Rua Callimaque à Rua Jerônimo da Veiga. Os coletivos terão prioridade na área de segunda a sexta-feira, das 6 às 20 horas, e aos sábados, das 6 às 14 horas.

A ativação está inserida na Operação Dá Licença Para o Ônibus, cujo objetivo é ampliar a prioridade à circulação do transporte coletivo e que criou 332,5 quilômetros de faixas exclusivas para os ônibus. Conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir pela pista restrita aos ônibus é uma infração leve, com perda de três pontos na carteira e multa de R$ 53,20.