Faria Lima: falta de obras impede inauguração de prédio Um gigante fechado na avenida mais cara de São Paulo. O Pátio Victor Malzoni, formado por duas torres de escritórios com 19 andares cada, aguarda licença municipal para poder abrir as portas na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim-Bibi, zona sul da capital. O motivo é o mesmo que impede a inauguração do Shopping JK Iguatemi: o conjunto de contrapartidas exigidas em lei ainda não foi finalizado pela construtora responsável - no caso, a Brooksfield.