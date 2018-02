Faria Lima e Cunha Gago têm interdições

As calçadas do lado esquerdo da Rua Cunha Gago, entre as Ruas Cardeal Arcoverde e Teodoro Sampaio, foram totalmente retiradas no sábado passado. Os pedestres podem usar um pedaço da rua, delimitada com uma faixa amarela. Para entrar nas lojas, precisam pisar sobre madeiras. Nas esquinas, há areia amontoada e, em alguns pontos, os canos que devem receber os cabos subterrâneos de eletricidade e telefonia.

Ciclovia. Já a reforma na Faria Lima está sendo feita pela Subprefeitura de Pinheiros, que está enterrando fios, dando acessibilidade para cadeiras de rodas e construindo uma ciclovia entre a Rua dos Pinheiros e a Avenida Cidade Jardim, no canteiro central. "O trecho entre a Rua dos Pinheiros até a Avenida Rebouças, com extensão de 700 metros, segue em obras no canteiro central com previsão de entrega para a primeira quinzena de novembro", informou a Prefeitura. / T.D.