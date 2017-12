'Faremos o possível para não ter greve', diz Alckmin sobre Metrô

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta quinta-feira, 21, que negocia para evitar uma paralisação dos funcionários do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). "A greve só prejudica a população e quem mais precisa para trabalhar. Faremos o possível para não ter greve", disse Alckmin. Os trens das duas companhias podem parar por um dia na próxima quarta-feira, 27, após decisão em assembleia dos sindicatos. Eles ainda não decidiram se haverá greve.

Alckmin afirmou que a categoria teve reajuste real nos últimos quatro anos e que a média salarial da categoria é de R$ 5.237. "O Metrô e a CPTM estão permanentemente negociando e já fizeram uma oferta em relação à reposição inflacionária", disse.

O governador garantiu que haverá transporte mesmo com uma eventual paralisação. "Já foi determinado pela Justiça que no horário de pico tem de garantir 100% e fora (do horário de pico), 70% da frota."

Os ferroviários pleiteiam reajuste de 7,89% para cobrir a inflação e outros 10% de aumento real. A CPTM ofereceu 6,65%. "O Estado já está negociando. Todo mundo sabe da dificuldade fiscal hoje no Brasil inteiro", disse Alckmin.