Farda fora de serviço é vetada em Guarulhos

A facção quer vingar dois criminosos mortos em outubro em Guarulhos após um assalto a banco. Em um ano em que 95 PMs foram mortos, os integrantes da corporação já mantinham rotina discreta. Mas, agora, até mesmo usar o uniforme parcialmente é proibido. "O comando proibiu andar de farda ou meia farda, que é só a calça e a bota, na condução, de moto ou a pé para que não sejamos alvos de ataque", disse um cabo do 15.º Batalhão.

"A polícia está de luto neste Natal, todo mundo tem um amigo que foi morto", acrescenta o policial. Os PMs dizem que, sem a farda, têm de pagar o ônibus - eles têm direito à gratuidade da passagem quando andam devidamente identificados.

O porta-voz da PM, capitão Sérgio Marques, confirmou a proibição. "O objetivo é preservar os policiais de ataques. Principalmente sobre a dobradinha de andar de moto e fardado, que deixa o policial mais vulnerável", diz. Segundo ele, outra medida tomada foi diminuir as folgas para aumentar o efetivo na rua. "Só de equipes das Forças Táticas são 30 em Guarulhos, o que refletiu na diminuição de homicídios", diz Marques.

Anteontem à noite, mais um PM foi morto. O subtenente da reserva, Luiz Carlos Ribeiro, foi baleado em uma briga de bar, na zona oeste de São Paulo. As mortes de PMs ganharam destaque anteontem no jornal The New York Times. À tarde, bandidos mataram o ex-PM Claudio Honório de Moraes foi morto em frente a um bar em Guarulhos. Outras cinco pessoas ficaram feridas. /ARTUR RODRIGUES e B.P.M.