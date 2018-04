Fantasmas de cemitério Fantasmas rondam os cemitérios de São Paulo. Têm duas pernas, não gostam de gente nem se identificam com os valores e a memória da sociedade. São egoístas, perdidos na escuridão da ignorância. São pobres de espírito e de tantas virtudes mais. Faltaram-lhes um dia a palmada educativa, a palavra esclarecedora, o amor que liberta. No lugar, ficaram-lhes a fumaça da liberdade ilusória, o pó da quimera do instante, a agonia da embriaguez traficada. Fizeram do sonho um pesadelo. Refugiam-se nos escaninhos da noite para escapar das virtudes emancipadoras do trabalho, dos deveres sociais, da responsabilidade coletiva. Pensam que gostam de si mesmos odiando o que nos expressa a todos, a arte e a história.