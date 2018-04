Fantasia vira artigo de marcas descoladas

Está quase na hora, mas ainda é possível comprar a fantasia de carnaval. E neste ano há mais opções para quem quer variar. Além das casas tradicionais, como a Universo Fantasias, em Pinheiros, zona oeste, que vende roupas de super-heróis, marcas descoladas do mundo fashion produziram peças especiais para a data.

Uma delas é a grife carioca Farm, com quatro lojas na capital paulista, conhecida pelas roupas descontraídas e estampadas com cores bem fortes. Tem look de camponesa, mexicana, e até de Cleópatra.

Mas são peças apenas inspiradas nesses temas, portanto, mais modernas que as das lojas clássicas. E seguem o mesmo espírito da marca, ou seja, é tudo muito colorido, leve e jovial. Elas custam, em média, R$ 100.

Com estilo mais arrumadinho, a Maria Filó fez uma linha de camisetas para quem vai sair nos blocos de rua. São modelos básicos, na cor branca, que no peito levam estampas de cigana, havaiana e melindrosa (R$ 89). A marca também vende kits de máscara, confete e maquiagem.

Sensação entre as mulheres, a saia de tutu da bailarina virou uma das peças mais procuradas até mesmo para a hora do ziriguidum. É possível comprar uma sem sair de casa, pelo site do Mercado Livre, por R$ 50.

Se a intenção for usar a imaginação, e pagar menos pela produção, a dica é dar uma volta pela região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo.

"Já separei R$ 70 para as comprinhas por lá", diz a naturóloga paulistana Beatriz Vilhena, de 25 anos. Tradicionalmente, ela passa o carnaval no Rio. "Saio nos blocos de rua. E uso uma fantasia diferente a cada dia", conta. Ela pretende gastar principalmente com acessórios, como colares e pulseiras coloridas. "Este carnaval é a minha despedida. Depois, vou morar no Havaí. Tenho de caprichar."

Com R$ 70 também é possível comprar looks prontos. Uma de ratinha na Fantasias Zepelim, por exemplo, loja da Ladeira Porto Geral, sai por R$ 69,90. A casa vende ainda modelos infantis e masculinos, além de acessórios, caso do kit com peruca e barba de mendigo (R$ 25).

Linha kids. Como usar fantasia continua uma febre entre as crianças, há muitas lojas infantis com produtos originais. A Piks, do Shopping Iguatemi, por exemplo, tem o kit piloto, para os meninos, com jaleco, óculos escuro, gravata e quepe (R$ 120). A maior novidade, no entanto, são as fantasias musicais para as meninas. Acoplada à roupa, há uma caixa de música com bateria, sensível ao movimento da criança (R$ 120). A música dispara assim que as meninas caem na folia.