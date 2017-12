Fan Fest e 'Carnacopa' garantem folia na final

Haverá bloqueio nas Ruas Coronel Xavier de Toledo, ao lado da Avenida São Luís, e 7 de Abril, além da Ladeira da Esplanada e do Viaduto do Chá, das 12 às 21 horas. Carros poderão deixar de circular também na Rua Líbero Badaró, caso a população ocupe a via.

A restrição aos veículos privados também se estende à Vila Madalena, zona oeste, que tem concentrado o maior número de turistas. Os bloqueios começam às 12 horas, na região do "quadrilátero", que passa por dez cruzamentos no bairro, entre as Ruas Wisard, Girassol, Aspicuelta, Simão Alvares, Ministro Costa e Silva, Mourato Coelho, Inácio Pereira da Rocha, Fidalga, Morás, Fradique Coutinho, Purpurina e Cardeal Arcoverde. Não há previsão para o fim desses bloqueios.

Apesar dos registros de sujeira nas ruas e de confrontos com a Polícia Militar, o prefeito Fernando Haddad (PT) considerou a "Carnacopa" um sucesso. O pico de pessoas na Vila Madalena foi no dia 4 de julho, quando 70 mil compareceram para assistir à partida entre Brasil e Colômbia. "É muito provável que a Vila Madalena passe a ter um público maior. Dificilmente voltará a ser a mesma coisa que era antes", explicou anteontem a vice-prefeita, Nádia Campeão. A Subprefeitura de Pinheiros, com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, comerciantes e moradores do bairro, discutirão que medidas devem ser acionadas na região.