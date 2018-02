Famílias vão ter indenização de R$ 5 mil Após se reunir com o governador do Rio, Sérgio Cabral, e com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, o prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso, anunciou que, em caráter emergencial, cerca de 300 famílias que tiveram suas casas destruídas receberão até R$ 5 mil de indenização para compra de roupas, alimentos e colchões. O plano da prefeitura inclui ainda a recuperação das pontes, ruas e estradas danificadas. Os recursos, ainda sem valor estimado, serão liberados pelo governo federal em até 60 dias.