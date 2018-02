Famílias de vítimas do voo 447 querem apoio do MP Um ano e meio depois do acidente com o voo 447 da Air France - que saiu do Rio rumo a Paris e caiu no Oceano Atlântico, matando 228 pessoas -, o presidente da Associação das Famílias das Vítimas, Nelson Marinho, tenta obter garantias de que as investigações serão acompanhadas pelo Ministério Público Federal. No dia 16, Marinho se reúne com o procurador da República, Anderson dos Santos, e o especialista em comunicação aérea Sérgio Martins.