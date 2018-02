Famílias ainda temem a prescrição do crime Mesmo sendo apenas um passo no longo processo judicial que envolve a tragédia da TAM, a denúncia do Ministério Público Federal deu um sopro de esperança às famílias das vítimas na tentativa de responsabilizar os culpados pelo acidente. "É o típico caso que poderia ter sido arquivado, mas não foi. Isso é uma vitória não só para a gente, mas para o cidadão", afirma o presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo TAM JJ-3054 (Afavitam), Dario Scott.