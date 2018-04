Famílias abrigadas em igreja vão ser levadas para abrigo da Prefeitura

As cerca de 1.000 pessoas que estão alojadas em uma igreja no Campo do Alemães, próximo ao Pinheirinho, em São José dos Campos, vão ser deslocadas, no começo da tarde desta quarta-feira, 25, para um abrigo da prefeitura no bairro do Morumbi, na cidade.

Desde domingo à noite, famílias de desabrigados estão precariamente instaladas na igreja.

A mudança, segundo o padre Ronildo da Rosa, foi decidida com a comunidade e as lideranças do movimento.