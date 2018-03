Família tenta recuperar cão levado em assalto Procura-se Edgar, de 5 anos, cão da raça pug que atende por Ed e foi levado durante assalto à casa da família Andreotti em São Bernardo, no ABC, dia 19. Para o dono do animal, Regis Andreotti, o cachorro não tem valor comercial. A família colocou dois posts no Facebook: um tem 1.146 compartilhamentos e o outro, 2.927. Cartaz com o nome e foto de Ed está sendo espalhado por São Bernardo. A polícia não tem pistas dos ladrões.