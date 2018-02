Família suspeita de tráfico é presa em Jandira-SP

SÃO PAULO - Uma família suspeita de tráfico de drogas foi presa nesta quarta-feira, 27, no município de Jandira, a 36 km da capital paulista. Os policiais haviam recebido denúncia e patrulharam a região apontada para identificar os suspeitos.

Durante a madrugada, os policiais abordaram uma cozinheira, de 52 anos, em frente a sua casa. Com autorização dela, fizeram a revista no local e encontraram um pote com 88 porções de crack, cinco pinos com cocaína e cinco trouxinhas de maconha. Por volta do meio dia, os policiais voltaram a fazer ronda na mesma rua e encontraram um rapaz com cocaína e maconha na mochila. Descobriu-se que ele era filho da cozinheira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante outra ronda pela região, por volta das 21 horas, policiais encontraram um menor de 15 anos, também filho da cozinheira, e seu pai, um aposentado de 61 anos. Com eles foram encontrados cocaína, maconha, crack, além de R$ 130. Todos foram presos e encaminhados à delegacia da cidade.