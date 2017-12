Família se salva após queda de helicóptero Um helicóptero caiu, no fim da manhã de ontem, em Guaramiranga, a 109 quilômetros de Fortaleza (CE). Além do piloto - o empresário José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise - e de familiares, estavam a bordo. Pontes teve uma das pernas amputada - os médicos congelaram a perna e trabalham a possibilidade de reimplantá-la. Os familiares se feriram, mas não correm risco.