Família se reúne no meio da multidão A empregada Adriana da Silva Faria, de 38 anos, vagava desde a tarde quinta-feira nos arredores do Morro do Bumba. Com lágrimas nos olhos, ela perguntava para funcionários da Defesa Civil a respeito dos últimos corpos encontrados. Ela queria notícias sobre o filho, o entregador de jornais Bruno Faria, de 20 anos, e da nora, Érica Ribeiro, de 21, grávida de seis meses. O casal morava há um ano na favela varrida pelo deslizamento.