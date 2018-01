Família protesta por morte de adolescente na porta de lanchonete

Parentes do garoto João Victor Souza de Carvalho, de 13 anos, morto na porta de uma unidade do Habib’s no domingo passado protestaram nesta quinta-feira, 2, na Freguesia do Ó, na zona norte da capital paulista.

A suspeita é de ele tenha morrido após ser agredido por seguranças da lanchonete. O garoto pedia esmola a clientes e ameaçava quebrar vidros, segundo funcionários.

Uma catadora de material reciclável afirma ter visto o adolescente ser agredido por “um homem forte, gordo, moreno com uniforme do Habib’s” e desmaiar em seguida. A Polícia Civil investiga se o garoto morreu após ser agredido por seguranças da lanchonete. Segundo ela disse à polícia, o homem segurou o garoto pela gola da camisa e deu um soco na cabeça dele.

O Habib’s tem dito que vai colaborar com as investigações.