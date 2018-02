De acordo com as informações disponíveis até agora, tudo leva a crer que a pessoa aparentemente alterada na loja de conveniência de onde foi levado um pacote de biscoito era mesmo Roberto Laudisio. O roubo teria provocado a perseguição policial que resultou na morte do estudante. Câmeras da loja gravaram o que se passou, mas as imagens estão com a polícia. / JORGE BECHARA, ESPECIAL PARA O ESTADO