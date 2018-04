Família não aceita desculpas oficiais

O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), pediu desculpas à família de Hélio Barreira Ribeiro, de 47 anos, morto anteontem em operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Andaraí, zona norte do Rio. Ontem, no enterro da vítima, acompanhado por cerca de 150 pessoas, a família disse não aceitar as desculpas e repudiar a explicação do Bope sobre o policial ter confundido a furadeira com uma metralhadora.